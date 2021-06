Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror al municipiului Chișinau, Ivan Diacov, infirma declarațiile facute de generalul Alexei privind legatura cu Plahotniuc. Reacția vine dupa ce Nicolae Alexei a afirmat ca Diacov „nu a putut sa aiba acces la informația secreta, potrivit careia nu Plahotniuc era șeful obsheakului, dar un…

- Fostul procuror al municipiului Chișinau, Ivan Diacov, infirma declarațiile facute de generalul Alexei privind legatura cu Plahotniuc. Reacția vine dupa ce Nicolae Alexei a afirmat ca Diacov „nu a putut sa aiba acces la informația secreta, potrivit careia nu Plahotniuc era șeful obsheakului, dar un…

- Probabilitatea ca Banca Nationala a României (BNR) sa majoreze rata dobânzii de politica monetara înca de la sfârsitul acestui an este în crestere, dar aceasta decizie depinde în primul rând de contextul international si în al doilea rând de evolutia…

- Florian Coldea aka Generalul Negru iese din ce in ce mai des in lume. O face insa cu multe precauții, parca s-ar simți urmarit.De aceea este cu atat mai suprinzator cadrul in care ”Generalul Negru” a fost filmat: la un botez. O petrecere cu ștaif intr-un restaurant din Herastrau. Degajat, dar atent.…

- Avem confirmarea de la CNSAS! Tatal șefului Consiliului Superior al Magistraturii, care a ajuns primar de pe listele Partidului Național Liberal, a facut poliție politica in regimul comunist.Concret, tatal președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorul Bogdan Mihai Mateescu... Vezi…

- Politica ”biciului și a zaharelului” este inaplicabila in cazul Rusiei, a declarat, in cadrul emisiunii ”Marele joc” a postului de televiziune ”Pervii kanal”, secretarul de presa al președintelui rus, Dimitri Peskov, recomandand Washingtonului sa evite utilizarea frecventa a conjuncției ”dar”, scrie…

- Faimoșii Elena Marin și Ștefan au fost surprinși impreuna, noaptea, in padure. Zanni s-a furișat și a ascultat tot ce au vorbit. Elena Marin, intalnire secreta in padure la Survivor Ștefan este cel mai nou concurent din echipa Faimoșilor, iar inca de cand a intrat in echipa a demonstrat ca este unul…

- PSD Iasi anunta ca va discuta atat cu PNL, cat si cu USR PLUS posibilitatea formarii unei majoritati in Consiliul Local, social-democratii apreciind ca municipiul trebuie guvernat si ca viitorul Iasiului nu poate fi "jucat la ruleta". Conducerea PSD Iasi sustine, duminica, intr-un comunicat…