51% dintre românii care voiau să lucreze în armată au fost respinşi Dezastru la prima etapa de recrutare pentru Armata. 51% dintre romanii care voiau sa lucreze in armata au fost respinsi.5 din 10 romani care au vrut sa devina militari nu au reușit sa treaca de toate probele. Concret, un sfert dintre candidați n-au reușit sa treaca de proba fizica. 18% au fost respinși la evaluarea […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii ucraineni au starnit furie prin renunțarea la o clauza dintr-un proiect de lege care le-ar fi oferit o șansa de a se intoarce acasa soldaților care au petrecut trei ani pe front, relateaza The Guardian și The Telegraph.Liderii militari au facut presiuni asupra politicienilor pentru a renunța…

- Romanii care vor sa-și faca sau sa-și schimbe pașaportul trebuie sa știe ca apar schimbari majore in privința eliberarii pașapoartelor temporare și a gestionarii documentelor de calatorie ale cetațenilor, conform unui legi adoptate in Senat. Concret, pașaportul simplu temporar va fi eliberat doar in…

- Conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro, jumatate dintre romani (50.5%) apreciaza ca Statele Unite ale Americii dețin cea mai puternica armata din lume. Aceasta cifra este in creștere semnificativa fața de anul precedent, cand doar 39.7% dintre respondenți susțineau aceasta afirmație.…

- Romanii care stau la case vor primi vouchere in valoare de 10.000 de lei, prin intermediul unui program finanțat de stat, care are ca scop imbunatațirea condițiilor de viața ale cetațenilor și susținerii dezvoltarii durabile a mediului inconjurator, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Ministrului…

- Potrivit președintelui rus Vladimir Putin, acest fapt a fost posibil, printre altele, datorita eroismului luptatorilor Forțelor Aerospațiale Ruse, relateaza Rador Radio Romania. „Armata rusa a reușit sa ajunga intr-un punct de cotitura in cele mai dificile sectoare ale frontului; acest fapt a fost…

- Armata ucraineana a raportat luni tiruri intense din partea trupelor ruse in apropiere de Robotine, un sat din regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, localitate asupra careia trupele ucrainene au preluat controlul in contraofensiva din vara trecuta.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Lunga au depistat, la sfarsitul saptamanii trecute, trei grupuri de sase, cinci, respectiv doi cetateni din Nepal, care au intrat legal in Romania, dar voiau sa treaca ilegal in Serbia, pentru a ajunge in vestul Europei, potrivit Agerpres.Migrantii au…