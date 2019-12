Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a anuntat luni ca urmeaza sa cumpere o insula nelocuita, situata in largul sud-vestului tarii, cu 132 de milioane de euro, cu scopul de a instala pe ea o instalatie destinata antrenamentului armatei americane, relateaza AFP, potrivit news.ro.Tokyo si Washingtonul au convenit in 2011…

- Jucatoarea de tenis, Naomi Osaka, va renunța la cetațenia americana pentru a putea reprezenta Japonia la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, potrivit Mediafax.Naomi Osaka s-a nascut in Japonia, din mama japoneza și tata haitian, dar familia s-a mutat in Statele Unite ale Americii cand…

- Selectionata Frantei a invins cu scorul de 33-9 (12-6) reprezentativa Statelor Unite, intr-o partida din cadrul Grupei C a Cupei Mondiale de rugby editia 2019, desfasurata miercuri la Fukuoka (Japonia), in fata a 17.660 de spectatori.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul Japoniei, Shinzo Abe, au anunțat miercuri ca au ajuns la o înțelegere privind „prima etapa a unui nou acord comercial” între cele doua țari, informeaza Mediafax citand Al Jazeera. Donald Trump și Shinzo Abe au avut o…