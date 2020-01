O instanţă din Turcia ordonă deblocarea Wikipedia Un judecator din Ankara a ordonat miercuri incetarea restrictiilor aplicate in Turcia enciclopediei online Wikipedia, unul din site-urile de internet cel mai des accesate din lume, informeaza agentia turca de presa Anadolu, preluata de AFP.



Wikipedia este indisponibila in Turcia de trei ani, insa luna trecuta Curtea Constitutionala a decis ca blocajul constituie o incalcare a libertatii.



Hotararea de miercuri urmeaza sa fie transmisa BTK, autoritatea turca pentru tehnologia comunicatiilor, institutia in masura sa deblocheze efectiv accesul la site-ul de internet. Judecatorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

