O instanță cu lipsă de judecători le cere justițiabililor ”înţelegere în ce priveşte termenele de judecată” O instanța care din luna martie funcționeaza cu jumatate din numarul judecatorilor prevazuți in schema de personal a publicat un anunț prin care le cere justițiabililor ințelegere. Situația devine tot mai grea in instanțe dupa valul uriaș de pensionari care a lovit magistratura in ultima perioada. O situație fara precedent poate fi intalnita și la Judecatoria Constanța. Conducerea Judecatoriei Constanța a decis sa iși reduca activitatea și sa impuna o limita de dosare pentru fiecare ședinta de judecata. Este vorba despre 50 de dosare in materie civila și 35 de dosare in materie penala. Masura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

