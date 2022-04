A aparut in registrarea video a momentului in care un tanar de 19 ani a furat un bancomat de cryptomonede dintr-un mall din Timisoara. Prejudiciul in acest caz este de 286.000 de lei, din care 50.000 de lei reprezinta valoarea bancomatului care a fost abandonat pe camp cu o parte din suma de bani.

