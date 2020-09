“O încercare dificilă”: Confruntarea lui Berlusconi cu virusul Fostul premier italian Silvio Berlusconi, internat de la 3 septembrie din cauza unei infectii pulmonare grave cauzata de COVID-19, a iesit luni din Spitalul San Raffaele din Milano. „A fost o incercare grea, insa gratie cerului si medicilor de la San Raffaele, am trecut peste ea. A fost poate cea mai dificila incercare a vietii mele”, a afirmat Berlusconi intr-o scurta declaratie acordata presei din fata spitalului. „In orice caz, pot sa spun cu mandrie ca am scapat si de data asta”, a spus el, exprimandu-si totodata solidaritatea cu alte victime ale COVID-19 si cu rudele acestora, potrivit agentiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

