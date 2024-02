Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal violent a izbucnit pe o partie celebra din Austria. O familie de romani și una de olandezi și-au imparțit pumni, bețe de schi și picioare, totul pornind din cauza locurilor din telegondola. Membrii celor doua familii asteptau telegondola la Schwarzen-Schneid-Bahn, din Solden, și iși doreau…

- Doua familii, una dintre ele de romani, s-au batut violent in timpul vacanței lor de schi in Otztal, Austria. Un roman a fost transportat grav ranit la spital, cu elicopterul, dupa scandal, scrie site-ul austriac de știri OE24.Membrii celor doua familii asteptau telegondola la Schwarzen-Schneid-Bahn,…

- O femeie in varsta de 20 de ani se afla intr-o stare critica la spital dupa ce a fost agresata cu un ciocan in cap de catre un angajat al Primariei Iași. Incidentul violent a avut loc la domiciliul fetei, care se presupune ca practica prostituția in apartamentul ei din Iași. Potrivit informațiilor furnizate…

- Trei muncitori au murit, doi sunt dați disparuți și alți trei au fost raniți, dupa ce o structura de beton s-a prabusit pe santierul unui supermarket din Florenta, vineri, 16 februarie. Cei trei raniți sunt romani, potrivit TVR.Aproximativ 50 de muncitori lucrau pe șantierul unde urma sa fie construit…

- Sfarșit tragic pentru doi muncitori romani in Franța! Un zid s-a prabușit peste eiDoi muncitori romani, un tata și un fiu in varsta de 52 și, respectiv, 21 de ani, au murit joi pe șantierul de construcție a unei case din Istres (Bouches-du-Rhone), a aflat AFP de la procuratura, confirmand o informație…

- Incident șocant la bordul unei curse de la Tokyo catre orasul Seattle de pe coasta de vest a Statelor Unite. Un pasager ar fi muscat de brat un membru al personalului de bord, iar avionul a fost intors din drum, pe aeroportul Haneda din capitala Japoniei.Barbatul in varsta de 55 de ani, care ar fi…

- Evenimentul nefericit a avut loc in jurul orei 2 dimineața, cand un singur autoturism a fost gasit rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului au sosit imediat pompierii din Stația Mihailești, cu echipamentele lor de intervenție, precum o autospeciala de stingere echipata cu modul de descarcerare,…

- Este alerta la Praga. In cursul zilei de azi, un atac armat a avut loc in centrul orașului. Incidentul, soldat cu morți și raniți, s-a petrecut langa o facultate. Iata anunțul facut de oamenii legii!