Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva, acolo unde Ruxandra Toma si fiul ei au fosit internati si de Directia de Sanatate Publica Iasi. In cazul primei institutii s-a declansat o ancheta interna pentru a verifica acuzatiile aduse. Toti membrii familiei au fost depistati pozitiv…

- O angajata a Prefecturii Galati a fost testata pozitiv COVID-19, insa activitatea institutiei nu a fost afectata, a anuntat, vineri, prefectul Gabriel Avramescu. Potrivit acestuia, femeia a venit pana miercuri la munca, joi ramanand acasa, din cauza ca nu se simtea bine. Dupa ce a prezentat simptome…

- Inspectorul scolar are o functie de conducere in cadrul ISJ Iasi si a fost confirmat marti seara cu coronavirus. Acesta nu s-a simtit bine in ultima perioada si s-a testat. DSP Iasi a declanssat o ancheta epidemiologica in acest caz, iar toate spatiile institutiei au fost igieniezate. Citeste…

- Peste 1.200 de persoane au sunat la TelVerde destinat COVID-19, iar 407 de apeluri au fost inregistrate la serviciul de urgența 112, in ultimele 24 de ore, conform Grupului de Comunicare Strategica (GCS). In...

- Cursurile de pregatire pentru examenele nationale se vor desfasura in sistem online la Liceul cu Program Sportiv din Iasi, au informat, miercuri, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP). Decizia a fost luata in urma confirmarii cu COVID-19 a unui elev de clasa a VIII-a din cadrul unitatii…

- Alt focar COVID 19 la Pascani, in weekendul de Rusalii. 26 de angajati au fost depistati pozitiv in urma testarii PCR. Acestia au fost internati, o parte la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" Iasi, iar altii la Spitalul CFR. "Directia de Sanatate Publica Iasi a dispus intreruperea activitatii…

- Conform datelor transmise de catre Directia de Sanatate Publica Olt, pana astaz in judetul Olt, au fost confirmate 53 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 38 persoane au fost declarate vindecate si au fost externate din unitatile spitalicesti, 1…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au anuntat, astazi, ca a fost demarata o ancheta la Spitalul „Sf. Spiridon” dupa ce sapte cadre medicale, asistenti si infirmieri, precum si sase pacienti au fost depistati pozitiv la noul coronavirus. Cadrele medicale sunt asimptomatice, in stare buna,…