- Politistii botosaneni au demarat o ancheta dupa ce o tanara de 25 de ani din municipiul Botosani a murit, vineri, pe Sectia de obstretica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati la cateva ore dupa ce a fost internata.

- Politistii rutieri au retinut, in minivacanta de Sfanta Maria aproape 4.000 de permise de conducere: 388 pentru consum de alcool si 90 pentru consum de droguri. „Politistii au actionat, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, pentru fluidizarea traficului si prevenirea accidentelor grave de…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a anuntat ca politistii au fost sesizati prin apel 112 miercuri dimineata, cu privire la faptul ca o persoana s-ar fi aruncat de la etajul unui bloc situat pe bulevardul Nicolae Titulescu, din municipiul Slatina. “Din primele verificari, politistii au stabilit…

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, sustine ca un barbat de 37 de ani, ar fi fost sfasiat de urs in apropierea unui sat din comuna Mugeni, fiind gasite parti din trupul sau. Politia a precizat ca au fost gasite ramasite ce par a fi umane si ca s-a declansat o ancheta in acest…

- Polițiștii de la crima organizata au confiscat, in ultimele trei saptamani, 38 de kilograme de droguri, doar de la acțiunile efectuate la 13 festivaluri și concerte din toata țara. Toate drogurile proveneau din Spania și Olanda. De la inceputul acestei luni, polițiștii din cadrul structurilor de combatere…

- Polițiștii din Ilfov au deschis doua dosare penale dupa ce unsprezece varstnici, intre care unii cu dizabilitati, au fost gasiti de politisti intr-un imobil in constructie din Tunari, unde fusesera dusi pentru a nu fi gasiti de autoritati. In urma verificarilor, in cursul noptii de 10 iulie, in comuna…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- Ministrul de Interne a declarat, miercuri, ca ancheta coordonata de procurorii bucureșteni in cazul fetiței de 12 ani, ucisa și bagata in lada canapelei, este secreta, astfel ca nu poate da detalii. Lucian Bode uita insa ca dosarul dispariției copilei a fost deschis la inceputu lunii mai, doar la poliție,…