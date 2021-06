O furtună puternică a distrus locuinţe şi a doborât copaci seculari în Olanda O furtuna puternica produsa in Olanda a cauzat distrugerea a sase locuinte la vest de orasul Utrecht, a dus la ranirea a noua persoane si a doborat numerosi copaci, a relatat sambata agentia de stiri olandeza ANP, potrivit DPA. Mii de copaci au fost culcati la pamant in parcul National Utrechtse Heuvelrug - unii cu o vechime de peste 150 de ani -dupa ce furtuna s-a dezlantuit vineri. ''Intregi suprafete forestiere au fost culcate la pamant'', a precizat un purtator de cuvant al autoritatii forestiere. Intrucat exista inca pericolul prabusirii unor copaci si a ruperii crengilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

