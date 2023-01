Stiri pe aceeasi tema

- Mursal Nabizada a fost aleasa in 2018 in Wolesi Jirga, camera inferioara a parlamentului afgan, reprezentand capitala Kabul, in timpul fostului guvern care s-a prabusit dupa retragerea fortelor conduse de SUA in august 2021.Motivul crimelor nu este clar, a declarat purtatorul de cuvant al politiei talibanilor,…

- O fosta deputata afgana a fost ucisa impreuna cu una dintre garzile sale de corp, in locuinta sa din Kabul, de barbati inarmati, a anuntat, duminica, politia, transmit agentiile internationale de presa, conform Agerpres. Fratele ei a fost, de asemenea, ranit.

- Alex Bodi a oferit primele declarații de exclusivitate la Antena Stars și a marturisit motivul pentru care se afla in Londra. Afaceristul a petrecut Craciunul alaturi de familia lui in Spania, insa de aceasta data a decis sa se bucure de cateva zile alaturi de prietenii lui.

- Poliția franceza a fost nevoita sa intervina in forța pentru a calma mulțimea furioasa, dupa ce un barbat a deschis focul in apropierea unui centru kurd din Paris. Bilanțul indica 3 morți și 3 raniți. Atacatorul a fost reținut de forțele de ordine și era cunoscut de poliție.

- Fortele de politie efectuau o interventie in centrul orasului Dresda (Germania) sambata dimineata pentru o „presupusa luare de ostatici”, a anuntat politia locala intr-un comunicat.

- Un afgan condamnat pentru uciderea unui alt barbat a fost exectat public, miercuri, fiind prima execuție publica de la revenirea la putere a talibanilor, in vara anului trecut, conform ABC News . Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, care a subliniat intențiile…

- Doua explozii au avut loc miercuri dimineața in Ierusalim, la un interval de jumatate de ora. Una dintre ele s-a produs la intrarea de vest a orașului, iar cealalta la o intersecție din nordul Ierusalimului, relateaza Jerusalem Post, Haaretz și Ynetnews.com. Cel puțin o persoana a murit și aproximativ…

- Forțele de securitate talibane au ucis șase membri ai Statului Islamic intr-o operațiune desfașurata in cursul nopții in capitala afgana Kabul, informeaza Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…