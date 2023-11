Stiri pe aceeasi tema

- Canal Productions a fost parte in procesul de discriminare de gen, intentat de Graham Chase Robinson. Compania de producție a lui Robert De Niro a fost gasita vinovata, joi, de un juriu pentru discriminare de gen și represalii, din New York.

- Robert De Niro i-a strigat „Sa-ți fie rușine!” fostei sale asistente, in sala de judecata, unde a depus marturie in cadrul procesului in care aceasta il acuza de sexism și abuz. Actorul și fosta lui asistenta s-au dat in judecata reciproc. De Niro o acuza ca s-a uitat prea mult la serialul „Friends”…

- 28 octombrie: Mihai Viteazul caștiga batalia de la Șelimbar și devine principele Transilvaniei dupa victoria impotriva lui Andrei Bathory, deschizand drumul spre prima UNIRE a romanilor 28 octombrie: Mihai Viteazul caștiga batalia de la Șelimbar și devine principele Transilvaniei dupa victoria impotriva…

- Monica Tatoiu a facut destainuiri despre salariul pe care il incasa pe vremea cand lucra, dar și despre pensia pe care o incaseaza in mometul de fața. Invitata la un podcast gazduit de Geanina Iacob, ea a vorbit și despre unele sacrificii pe care le-a facut.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, susține ca actiunile desfasurate marti de Politia Romana si DIICOT in dosare de trafic de droguri inseamna „zile foarte, foarte grele pentru toti cei implicati” in astfel de infractiuni. „Statul roman va asigura resursele necesare, umane, financiare, tehnice, pentru…

- Primaria Constanta a atribuit direct un contract de 36.800 lei fara TVA aproximativ 7.500 euro fara TVA companiei Millennium Development SRL cu sediul in Constanta fosta Millennium Games SRL despre care se vorbeste inca din 2021 ca ar fi construit casa primarului Constantei, Vergil Chitac, finalizata…