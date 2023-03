Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei sale in Ucraina, mai multe nave s-au alaturat unei flote existente de petroliere misterioase, gata sa faciliteze exporturile de titei ale Rusiei. Persoanele din industrie estimeaza dimensiunea acestei flote “din umbra” la circa 600 de nave, adica aproximativ 10% din numarul global de petroliere mari. Iar cifrele continua sa creasca. Cine detine si opereaza multe dintre aceste nave ramane insa o enigma, arata CNN. Pe masura ce comercializarea petrolului rusesc a devenit mai dificila in ultimul an, multi transportatori…