- HBO Max a oprit productia de continut original in Europa, inclusiv in Romania, și a eliminat deja de pe platforma de streaming o parte din continutul original lansat. Pe langa Romania, sunt vizate de masura tarile nordice (Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda), Europa Centrala, Tarile de Jos si Turcia,…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta intrarea in vigoare, de vineri, a masurilor referitoare la cresterea valorii tichetelor de masa si acordarea unui ajutor de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 lei. „De astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul „Sprijin pentru Romania”,…

- 27 iunie 2022 – Prima finanțare din Europa Centrala și de Est pentru imprumuturi blue va sprijini proiectele de economie blue din Romania. Imprumutul de 100 de milioane de euro a fost acordat de IFC Bancii Transilvania. Romania trebuie sa investeasca aproximativ 15 miliarde de euro pana in 2027 pentru…

- Cea de-a XXVII-a editie cursurilor internationale „Nicolae Titulescu” pentru tineri diplomati se desfasoara, de sambata pana pe 2 iulie, la Poiana Brasov, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Tematicile de curs se vor raporta la contextul international actual, marcat de agresiunea Rusiei…

- Ministrul de Externe sarb, Nikola Selakovic, va efectua, luni, o vizita in Romania, context in care va fi semnat un Acord guvernamental prin care Guvernul Serbiei va transfera, cu titlu gratuit, Executivului de la Bucuresti dreptul de proprietate asupra cladirii „Luceafarul” din Varset, potrivit unor…

- ”Transgaz informeaza ca a semnat un acord privind foaia de parcurs cu Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari S.A. SICAV-RAIF, un fond comercial dedicat investitiilor in infrastructura din Europa Centrala si de Est, pentru a colabora in ceea ce priveste construirea unei infrastructuri, noi,…

- ”Au fost depuse 28 de oferte pentru constructia celor 4 Tronsoane ale Autostrazii Buzau-Focsani (sectiune a Autostrazii Moldovei- A7), cu o lungime totala de 82,44 km”, a anuntat, marti, ministrul Sorin Grindeanu. Pentru Tronsonul 1 (4,60 km), Buzau – Vadu Pasii: 8 oferte au fost depuse de constructori…

- Compania romaneasca de cercetare și high tech in agricultura, Chromosome Dynamics, a finalizat construcția unei fabrici de ingrașaminte și biostimulatori, in localitatea Filiași din județul Dolj, in urma unei investiții de peste 100.000 de euro, producția sa inceapa in vara acestui an. Este vorba de…