O firmă din Cluj cucerește piața cu drone militare. Românii au birouri în șase țări O firma din Cluj, dezvoltatoare de software și producatoare de drone, care are deja birouri in șase țari, a lansat o aplicație de inteligența artificiala care poate sa fie folosita atat in zona militara, cat și in cea comerciala. Marele avantaj pe care il aduce soluția dezvoltata de aceasta firma din Cluj este faptul ca odata instalata pe orice tip de vehicul care nu este operat de om, ea permite luarea unor decizii rapide in situații critice. Vorbim de vehicule terestre, maritime, aeriene, care pot astfel urmari și neutraliza obiective strategice. Tehnologia dezvoltata de compania din Cluj se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

