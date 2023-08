Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a revenit in tara sa dupa o vizita in Turcia, a sosit alaturi de cinci comandanti ai fostei garnizoane Mariupol ce fusesera nevoiti sa traiasca in Turcia in conformitate cu termenii unui schimb de prizonieri cu Rusia, convenit anul trecut, informeaza Reuters,…

- Viitorul Ucrainei este in Uniunea Europeana si in alianta militara NATO, a declarat vineri, 7 iulie, premierul ceh Petr Fiala, dupa ce s-a intalnit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Praga, transmite Reuters și Agerpres. Petr Fiala a subliniat ca Ucraina poate conta pe sprijinul Uniunii…

- Presedintele rus Vladimir Putin se afla la Kremlin si lucreaza, anunta sambata un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, relateaza AFP și BBC Russian. Peskov dezminte astfel zvonuri, care circula pe retele de socializare, potrivit carora Putin a fugit din Moscova, din calea rebeliunii…

- Acordul, negociat de Natiunile Unite si Turcia in iulie 2022, a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale pe mare pentru a contribui la solutionarea unei crize alimentare globale despre care ONU a spus ca a fost exacerbata de cel mai sangeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial.…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat ieri neconforme cu legislația comunitara unele elemente ale reformei justiției din Polonia adoptate in 2019, scrie Reuters, citat de Rador.Potrivit Curții, camera disciplinara a Curții Supreme de la Varșovia nu indeplinește cerința necesara de independența…

- Ucraina doreste sa inceapa lucrarile pentru a face si mai adanc canalul sau de navigatie pe Dunare inca din acest an, pentru a-si extinde rutele alternative pentru exportul de cereale si intentioneaza sa poarte discutii cu oficialii Uniunii Europene pe aceasta tema in viitorul apropiat, a declarat marti…

- Ucraina, care a fost invadata de Rusia anul trecut, a marit deja adancimea canalului Bastroe de la 3,9 metri la 6,5 metri, cu scopul de a creste exporturile de alimente din porturile sale fluviale. Ministrul Iuri Vaskov a declarat marti, la o conferinta pe tema cerealelor, ca noua adancime a canalului…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a blocat ajutorul financiar al Uniunii Europene acordat Ucrainei prin programul ”European Peace Facility”, informeaza ANSA.Aceasta tranșa de ajutor pentru Ucraina este in valoare de 500 de milioane de euro și urma sa fie alocata saptamana viitoare. CITESTE SI…