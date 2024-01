Stiri pe aceeasi tema

- O fetița romanca de doar cinci ani a fost gasita ratacind, in prima zi a anului, pe strazile din localitatea Mondragone, de langa Napoli, scrie Ziare.com. Micuța a fost observata de un barman, care a alertat imediat o patrula de poliție. „Poliția care a venit de urgența m-a asigurat ca fetița este in…

- Incident revoltator in Italia. O fetița romanca, in varsta de 5 ani, a fost gasita abandonata pe strada de catre patronul unui bar. Copila ratacea pe strazile din Mondragone, din provincia Caserta, in ziua de Anul Nou. Fetița ar fi fost data afara din casa de catre parinți. Conform primelor informații,Francesco…

- Fetița romanca a fost gasita, pe 1 ianuarie, la pranz, ratacind singura pe Strada Statale Domiziana in Mondragone, comuna din provincia Caserta, in apropiere de Napoli, informeaza Notizie Viligilo și Știri Diaspora.Fetița in varsta de doar 5 ani a fost observata ratacind pierduta pe strazile din Mondragone…

- O fetița in varsta de 5 ani a fost gasita, in prima zi a anului 2024, cutreierand strazile din Mondragone, un orașel in apropiere de Napoli. Copila a fost izgonita din casa de proprii parinți, chiar in noaptea dintre ani. Aceasta a fost gasita a doua zi, in jurul orei 13:30, de catre un cetațean italian,…

- O fetița romanca, in varsta de cinci ani, a fost gasita ratacind singura pe strazile din comuna Mondragone, aflata in apropiere de Napoli.Fetița de 5 ani a fost gasita ratacind singura pe strada Statale Domiziana, in prima zi a anului 2024, fara sa fie insoțita sau macar supravegheata de un adult.…

- Politistii din Dolj cerceteaza un barbat dupa ce si-a agresat fiica in varsta de doi ani, el fiind acuzat ca a prins-o de brat si a aruncat-o de pe o masa pe podea, provocandu-i astfel rani in zona capului.

- O romanca, fosta Miss in Italia, a fost gasita fara suflare in propria casa: principala ipoteza a PolițieiGabriela Salgau, caștigatoarea titlului de Miss Lady Sanremo 2022, a fost gasita moarta in casa ei din Italia. informeaza unionesarda.it.Alerta a fost data de familia Gabrielei, ingrijorata ca…