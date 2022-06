Stiri pe aceeasi tema

- O fetița romanca, in varsta de cinci ani, se zbate intre viața și moarte, dupa ce a fost spulberata de un autoturism. Mama ei nu a scapat-o din ochi, a supravegheat-o, insa, la un moment dat, cea mica a fugit din mana mamei ei și a mers direct pe șosea. Șoferul nu a putut sa o evite. Iata cum se simte…

- Rasturnare tragica de situație in cazul unei presupuse rapiri in Catania, Italia. De luni dupa-amiaza, polițiștii au cautat-o peste tot pe micuța Elena del Pozzo, o fetița de aproape 5 ani, dupa ce mama ei anunțase ca micuța fusese rapita de trei barbați inarmați, la scurt timp dupa ce o luase de la…

- Daniela Iuliana Mihalcea, o romanca in varsta de 39 de ani, s-a stins din viața la spital. Și-a dat ultima suflare, iar in urma ei, un copil de șapte ani a ramas orfan de mama. Toata comunitatea din orașul Pistoia este ingrozita de cele intamplate și localnicilor nu le vine sa creada ca Daniela nu mai…

- Andra a fost trasa de raspundere de Eva Maruța, fiica ei, dupa ce a aparut fara inelul de logodna. Cantareața se pare ca a pierdut bijuteria prețioasa prin casa, dar spera sa o gaseasca. Fetița ei e de alta parere, vrea ca tatal ei sa-i daruiasca mamei sale alt inel, sa o ceara de soție, iar ea sa fie…

- Iarina Maria Popescu, o fetița de numai 8 ani a reprezentat Romania in etapa finala a festivalului de muzica Sanremo Junior din Italia. Iarina canta in ansamblul coral pentru copii ”Cor cu dor” și are deja in palmares foarte multe premii, dar și apariții pe scena romaneasca. Iarina a caștigat premiul…

- O fetita in varsta de trei ani a fost transportata la Spitalul de Pediatrie din municipiul Sibiu, dupa ce a fost lovita de o masina in localitatea Nemsa, a anuntat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ)."SAJ Sibiu a trimis de urgenta un echipaj de tip B de la Medias in localitatea Mosna unde o fetita…

- Un eveniement tragic a avut loc in Italia, unde o romanca, in varsta de 25 de ani și-a gasit sfarșitul. Andreea, a murit intr-un tragic accident rutier, iar aceasta postase un mesaj pe una dintre paginile ei de socializare. Iata care au fost ultimele ei cuvinte, inainte de deces!

- O fetița de 12 ani avea dureri de cap și ii curgea nasul, așa ca parinții au crezut ca e racita. Cand starea i s-a agravat, copila a fost dusa la spital, dar medicii i-au dat un diagnostic crunt.