Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1 milion de elevi romani care nu au avut acces la internet in ultimul an au pierdut 24 de saptamani de scoala, iar riscurile de abandon scolar sunt foarte mari, arata un raport al World Vision Romania. „La un an de la declararea oficiala a pandemiei si de la prima zi in care scolile din Romania…

- Satula de cursurile online, o fetița in varsta de opt ani a descoperit metoda prin care sa scape de școala mai bine de trei saptamani. Aceasta a reușit sa pacaleasca pe toata lumea și nimeni nu credea ca poate sa faca asta! Cum scapi de cursurile online, de fapt Fetița și-a pacalit parinții și profesorii,…

- Efectele periculoase ale școlii online se vor vedea imediat in comportamentul celor mici odata intorși la clase, susțin experții. Orele in fața ecranelor au creat dependența de tableta , de telefon, de computer. Practic, s-a format un obicei, ceea ce va face dificila readaptarea la ce a fost inainte…

- Efectele periculoase ale școlii online se vor vedea imediat in comportamentul celor mici odata intorși la clase, susțin experții. Orele in fața ecranelor au creat dependența de tableta, de telefon, de computer. Practic, s-a format un obicei, ceea ce va face dificila readaptarea la ce a fost inainte…

- Dupa o lunga perioada de invațat de pe dispozitivele electronice, iata ca data de 8 februarie se apropie cu pași repezi, atunci cand școlile iși redeschid porțile pentru prima oara in acest an! Totuși, iata ca daca o buna parte vor putea fi fizic in banci, o alta parte dintre elevi vor studia tot de…

- Ziarul Unirea Ministrul Sorin Cimpeanu: Profesorii care nu pot merge la școala din motive medicale trebuie sa aiba toate orele online intr-o singura zi, stabilite prin orar Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la un webinar dedicat informarii cadrelor didactice despre campania de vaccinare…