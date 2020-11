In timp ce cuvintele rechin si Australia evoca de obicei imagini cu atacuri asupra inotatorilor si surferilor, Billie Rea, in varsta de 11 ani, nu a stat pe ganduri si a intervenit pentru a salva un rechin ramas blocat intre stanci dupa reflux, relateaza Reuters.



"Am un rechin", ii spune fata mamei ei, intr-o inregistrare video distribuita marti pe retelele sociale, in timp ce scoate un rechin australian, lung de cativa zeci de centimetri, dintr-o baltoaca ramasa dupa reflux pe Kingston Beach din Tasmania, la aproximativ zece kilometri sud de capitala insulei australiene, Hobart.

…