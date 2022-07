O fetita de numai 5 ani a fost ranita intr-un incident rutier produs in Arges

Stiri pe aceeasi tema

- Muniție neexplodata a fost descoperita pe teritoriul județului Argeș, in comuna Suseni. Joi, 7 iulie a.c., echipajul pirotehnic al ISU Argeș a distrus componentele muniției. Pe timpul activitații, un echipaj cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de…

- Un accident rutier a avut loc duminica, 22 mai, pe raza municipiului Constanta.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, coliziunea a avut loc intre doua autoturisme, pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona CET.In urma impactului, a rezultat o victima.…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, doi pietoni, mama si copil au fost acrosati de un autoturism in localitatea Plopu. Din primele informatii copilul este decedat. Intervine la fata locului elicopterul…

- Un accident rutier a avut loc marti, 3 mai, in judetul Constanta.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, coliziunea s a produs intre un autoturism si un microbuz, pe DN38, in zona localitatii Pelinu.In urma impactului, a rezultat o victima.Potrivit sursei…

- UPDATE: Un barbat a murit in urma accidentului rutier produs sambata dimineata pe DN 2B, in zona localitatii Galbinasi, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau.„Din primele date de la fata locului a reiesit ca autoturismul condus pe directia Buzau catre Braila de catre un sofer in varsta…

- In aceasta dimineata la ora 09:40, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier in localitatea Borseni, comuna Razboieni, judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, un autoturism, in care se afla doar conducatorul auto, a parasit partea carosabila si a intrat intr un cap de pod.…

- UPDATEO femeie a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru acordarea ingrijirilor medicale suplimentare.Stire initialaUn accident rutier a avut loc vineri, 22 aprilie, pe raza municipiului Constanta.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii…