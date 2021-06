O fetiță de 6 ani și doi adulți, morți într-un accident de pe DN1 O fetita de sase ani si doi adulti au murit, miercuri, intr-un accident petrecut pe DN1/E60, iar un baiat de 10 ani a fost ranit si transportat la spital. „O autospeciala, doua echipaje SMURD, un echipaj SAJ si un elicopter SMURD au fost alertate ca urmare a unui grav accident rutier produs pe DN1/E60 intre localitatile Huedin si Braisor. Pompierii au gasit la fata locului doua persoane adulte incarcerate, care prezentau traumatisme incompatibile cu viata. In afara autoturismului erau doi copii, dintre care o fetita de 6 ani prezenta traumatisme incompatibile cu viata, fara posibilitatea de aplicare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

