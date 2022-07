O fetiţă a scăpat cu viaţă după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc O fetita de 5 ani a scapat cu viata si a ajuns la spital, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Hunedoara. Șocul prabusirii a fost atenuat de o antena de televiziune si de o copertina ce era montata la etajul intai al imobilului, potrivit polițiștilor din Hunedoara. Dupa primele cercetari, politistii au aflat ca fetița a ramas acasa cu sora ei, in varsta de 3 ani, in timp ce mama lor era plecata la cumparaturi. Fetita ar fi incercat sa inchida un geam, moment in care s-a dezechilibrat „In urma verificarilor preliminare efectuate la fata locului s-a stabilit ca fetita in varsta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- O fetita de 5 ani a scapat cu viata si a ajuns la spital, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Hunedoara. Șocul prabusirii a fost atenuat de o antena de televiziune si de o copertina ce era montata la etajul intai al imobilului, potrivit polițiștilor din Hunedoara.

