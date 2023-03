O femeie își amintește tot ce i s-a întâmplat în ultimii 43 de ani O femeie, de 57 de ani, din California, SUA, se numara printre puținii oameni din lume care au o memorie remarcabila. Aceasta iși amintește fiecare zi pe care a trait-o incepand cu varsta de 14 ani, conform ȘtirileProTV. Jill Price, care a fost supranumita „femeia care nu uita niciodata”, a fost prima persoana care a fost diagnosticata vreodata cu hipertimezie, o afectiune rara, care consta in abilitatea de a tine minte tot ce s-a petrecut in fiecare zi din viata. Incepand cu 5 februarie 1980, Jill iși amintește totul. „Nu știu exact de ceaceasta zi, dar din acea zi și pana acum știu totul in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

