- In cursul serii trecute au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. 16. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata in SJU Suceava, confirmata…

- Alerta la Spitalul Județean din Reșița dupa ce o femeie, in varsta de 82 de ani, care este la ATI, a fost confirmata, astazi, ca este infectata cu coronavirus. Batrana a fost in zona Madrid din Spania și cand s-a intors in țara a intrat in autoizolare. Sambata i s-a facut rau și a fost […] Articolul…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces, in Romania, al unei persoane confirmata pozitiv la COVID - 19. Este vorba de o femeie de 72 de ani, internata la spitalul din Suceava. The post Coronavirus, decesul cu numarul patru: femeie de 72 de ani, internata la Suceava, cu diabet și boli…

- Cinci noi cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost confirmate vineri dimineața in Romania. Bilanțul a ajuns la 64. Toate cele 5 noi cazuri sunt din București și sunt persoane care intrasera in contact cu alți pacienți din țara noastra diagnosticați cu virusul. In Bucureși, bilanțul a urcat la…

- Autoritatile au confirmat al optulea caz de infectie cu coronavirus in Romania - o femeie de 51 de ani, din judetul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID -19 dupa ce s-a intors din Italia. „A fost confirmat pozitiv al 8-lea caz de infectare cu noul…

- O femeie din Suceava care s-a intors din China este suspecta de infectie cu coronavirus, fiind internata la Spitalul Judetean Suceav si urmand a fi transferata in cursul serii fie la Bucuresti, fie la Iasi.