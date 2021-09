O femeie din Pitești a găsit o sacoșă de bani pe stradă, iar acum este cercetată penal O femeie din Pitesti este cercetata penal dupa ce a gasit pe strada o sacoșa cu bani si a pastrat-o Femeia in varsta de 51 de ani este cercetata penal dupa ce a gasit pe strada 2.500 de lei si i-a pastrat. Cel care pierduse banii este un barbat care se ducea sa depuna banii la banca. Potrivit presei locale, el ar fi scapat șacoșa cu cei 2.500 lei, in timp ce aștepta la trecerea de pietoni. A realizat ca pierduse banii abia cand a ajuns la banca și a facut o reclamație la poliție. Incidentul a avut loc la inceputul lunii august, iar femeia care a luat sacoșa a fost identificata, in cele din urma,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O sacoșa din plastic in care se aflau 2.500 de lei a fost gasita pe o strada din Pitești de o femeie de 51 de ani. Aceasta s-a ales cu dosar penal, dupa ce a hotarat sa-i pastreze, informeaza Ziarul Argeșul . Incidentul s-a petrecut in cartierul Trivale din Pitești, pe 2 august, cand un barbat de 57…

- Doi polițiști sunt cercetați disciplinar dupa ce au strigat dupa o femeie pe strada. Aceștia i-au adresat femeii cuvintele: „Esti prea mare. Da-te pe partea ailalta!” Incidentul a avut loc in stațiunea Covasna. S-a luat decizia ca aceștia sa fie cercetați dupa ce pe internet a fost distribuita o filmare…

- Un telefon primit de Poliția Locala din Giurgiu a dus la gasirea femeii, ce aparea in evidențele Poliției Romane ca persoana disparuta, din primavara anului 2019. Cea care a sesizat polițiștii locali din Giurgiu este o femeie din Iași, care a sunat și a anunțat ca, de aproximativ doua luni, intr-un…

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unei femei de 38 de ani din Jimbolia, confirmata cu COVID-19, care a incalcat masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant. “In cadrul unei actiuni pentru verificare a respectarii masurilor si…

- Un barbat și-a injunghiat soția, luni dimineața, intr-o stație de autobuz din Slatina. Femeia a fost dusa la spital in stare grava. Barbatul a fost reținut și dus la audieri de poliție. Incidentul a fost anunțat la 112. Femeia a fost injunghiata in zona gatului și a spatelui. Dupa agresiune, barbatul…

- Femeie din Sebeș, batuta in plina strada de soțul sau, in localitate. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat soția. S-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie. La data…

- O femeie in varsta de 67 de ani din Pitesti a suferit un stop cardio-respirator sambata, pe munte. In urma incidentului, femeia a murit. Aceasta nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare. La fața locului au intervenit echipa Salvamont din baza Balea Lac si un echipaj SMURD Arges. A fost alertat si…