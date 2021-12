O femeie din India a învățat să scrie și să citească la 104 ani Kuttiyamma, o femeie de 104 ani din statul Kerala, din sudul Indiei, și-a dorit mereu sa mearga la școala, dar s-a casatorit devreme, viața ei s-a focusat pe treburile casnice și visul ei nu a devenit realitate pana acum, cand s-a straduit și a obținut 89 de puncte din 100 posibile la testul oficial de alfabetizare, a informat BBC . Kuttiyamma a dovedit ca varsta nu este o bariera atunci cand ești dornic sa faci ceva. Femeia de 104 ani nu fusese niciodata la școala și nu știa sa citeasca sau sa scrie. In 2021, a avut in sfarșit șansa de a se alatura unui program de alfabetizare sponsorizat de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

