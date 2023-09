O femeie din Botoșani a fost împușcată mortal din greșeală de soțul ei Cadavrul unei femei a fost descoperit intr-o casa din Hilișeu-Horia, județul Botoșani, chiar de catre fiica ei. Femeia avea o plaga impușcata la gat, iar in apropiere a fost gasita o arma cu aer comprimat. Tragedia a avut loc, luni seara, in satul Hiliseu-Crisan, comuna Hilișeu-Horia din județul Botoșani. Cei doi soti, ambii in varsta de 50 de an, se aflau in locuinta. La un moment dat, barbatul, in timp ce manuia arma, ar fi declansat arma, impuscand-o pe femeie, din greseala. Aceasta a fost lovita in mijlocul gatului de proiectilul metalic, prabusindu-se pe covor, fara suflare. Cea care a facut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

