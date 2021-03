O femeie din Argeș a fost înjunghiată în spate de soț, în urma unui conflict O femeie a fost injunghiata in spate de soțul ei, in urma unui conflict spontan, izbucnit la domiciliul familiei. Incidentul a avut loc sambata in orașul Campulung din județul Argeș. Potrivit IPJ Argeș, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie de aproximativ 50 de ani a fost injunghiata in spate de soț, potrivit mediafax.ro. Citește și: Datele care rastoarna criticile! Situația facuta publica de Rareș Bogdan Incidentul a avut loc in locuința familiei, pe fondul unui conflict spontan, din orașul Campulung. Victima, conștienta, a fost preluata de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

