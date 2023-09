Stiri pe aceeasi tema

- Politia Municipala din Blendon, statul american Ohio, a publicat vineri, pe pagina sa de Facebook, imagini inregistrate de camera corporala a unui politist care arata cum un agent impusca mortal o femeie de culoare insarcinata in parcarea unui magazin alimentar, prin parbrizul vehiculului in care aceasta…

- Inteligenta artificiala cuprinde un sector in creștere și ridica noi probleme. Cum ar fi de pilda drepturile de proprietate intelectuala. Un artist din SUA a solicitat drepturi de autor pentru o lucrare realizata cu ajutorul sistemul de inteligenta artificiala Midjourney. Fara o contribuție umana,…

- Papa Francisc si generalul Mark Milley, presedintele Statului Major al SUA, au discutat despre razboiul din Ucraina si despre sperantele de pace in aceasta tara, in timpul unei audiente private la Vatican, luni, transmite Reuters, citat de news.ro.Milley, care este catolic, a declarat ulterior reporterilor…

- Șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a declarat miercuri ca temperaturile extreme de vara și poluarea din sudul Irakului, unde s-a aflat in vizita, au aratat clar „ca a inceput era fierberii globale”, transmite Reuters.

- O companie privata chineza a lansat miercuri pe orbita prima racheta cu oxigen metan-lichid din lume, devansandu-i pe rivalii americani, trimitand in spatiu ceea ce ar putea deveni urmatoarea generatie de vehicule de lansare, transmite Reuters, potrivit news.ro.Racheta de transport Zhuque-2 a decolat…

- Comunicat. Polițiștii orașului Lipova au fost sesizați, in dupa-amiaza zilei de 10 iulie a.c., despre un eveniment rutier, in localitatea Milova. Din primele cercetari, s-a... The post A intrat cu mopedul intr-un șanț de beton la Milova. Barbatul este cercetat penal pentru ca vehiculul nu era inmatriculat…

- Politistii au dat, in urma unei actiuni de control desfasurate luni, pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, 40 de amenzi in valoare de peste 16.000 de lei si au retinut sase permise de conducere.Potrivit Politiei Romane, luni, politistii Biroului de Politie A2 Bucuresti - Constanta au actionat pentru…