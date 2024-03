Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Biroului de Informații Externe al Rusiei a efectuat o vizita de trei zile, inceputa luni, in capitala nord-coreeana Phenian, unde a discutat despre intensificarea cooperarii impotriva spionajului, a relatat joi presa nord-coreeana de stat KCNA, potrivit Rador Radio Romania. Directorul…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi ca nu crede ca „sunt intrunite conditiile” pentru folosirea armelor nucleare in razboiul din Ucraina, in pofida amenintarilor proferate in acest sens de Vladimir Putin.

- Directorul Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, a afirmat marti ca declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la eventuala trimitere de soldati NATO in Ucraina impinge lumea in pragul razboiului nuclear, informeaza Reuters, preluat de agerpres.ro. Saptamana…

- Seful spionajului din Rusia, Serghei Nariskin, a declarat marti ca un pilot rus care a dezertat in Ucraina si a fost gasit impuscat mortal intr-un garaj din Spania saptamana trecuta era un "cadavru moral" atunci cand si-a planificat crimele, au informat agentiile de stiri rusesti, preluate de Reuters,…

- Rusia se pregatește pentru o confruntare militara cu Occidentul in urmatorul deceniu și ar putea fi descurajata de o contra-consolidare a forțelor armate, a declarat marți (13 februarie) Serviciul de Informații Externe al Estoniei, conform Reuters. Serviciul sau de Informații Externe a declarat marți…