Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, s-a inregistrat al patrulea deces in judetul Prahova din cauza noului coronavirus. O femeie in varsta de 65 de ani a murit la Spitalul Judeteaan de Urgenta Ploiesti, la Sectia de Terapie Intensiva. Deces 821 in Romania: Femeie, 65 ani, județ Prahova. Data internarii: 01.05.2020 -Spitalul Județean…

- In sfarșit, s-a raportat numarul corect de cazuri de coronavirus in Prahova: 52 de imbolnaviri V. Stoica Ieri, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un numar de 10.096 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus Covid 19 la nivelul intregii țari, 52 dintre acestea provenind din județul Prahova…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni primul deces din Prahova la un pacient infectat cu noul coronavirus. Barbatul avea 76 de ani si locuia in Ploiesti. Se pare ca ar fi luat virusul dupa ce a intrat in contact cu fiica sa, care este asistenta medicala la un spital din Bucuresti si care a…

- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR a ajuns la 445: Alte 11 persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus Alte 11 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 445 Deces 435 Femeie, 58 ani din județul Ialomița Internata in Spitalul…

- Un alt pacient din județul Ialomița infectat cu noul Coronavirus a fost declarat decedat. Este vorba despre o femeie de 66 de ani, conform Grupului de Comunicare Strategica. Astfel, bilanțul deceselor provocate de infecția COVID-19 in Ialomița se ridica la 11. A murit pe patul de spital Din informațiile…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca numarul deceselor din cauza noului coronavirus a ajuns la 94. Deces 93 O femeie, de 75 de ani, din județul Neamț, in data de 28 martie, se interneaza in secția de ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț. Tot atunci se emite suspiciunea de SARC-COV-2 și se…

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 crește la 29, dupa ce inca trei persoane au murit astazi. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Decesul 27: Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase…

- Autoritatile au anuntat ca au fost inregistrate inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Toate cele trei decese au fost raportate in Suceava. Numarul deceselor la nivel național a anuns la 11.Este vorba despre un barbat, in varsta de 59 ani, pacient al Spitalului Județean de Urgența…