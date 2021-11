O femeie de 36 de ani din Borșa a plojat cu mașina în albia unui pârâu. Polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre faptul ca pe DJ 187 in Repedea a avut loc un accident de circulație soldat cu victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 36 de ani din Borșa, a condus un autoturism dinspre Repedea inspre Poienile de Sub Munte, iar la un moment dat a derapat de pe parte carosabila acoperita cu polei și a parasit partea carosabila prin dreapta direcției sale de deplasare oprindu-se in albia unui parau. In urma accidentului rutier, a rezultat vatamarea corporal a unei femei de 42 de ani și a unui barbat de 49 de ani, care… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 noiembrie, la ora 09.00, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre faptul ca pe DJ 187 in Repedea a avut loc un accident de circulație soldat cu victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 36 de ani din Borșa a condus un autoturism dinspre…

- Duminica, 14 noiembrie, la ora 09.00, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre faptul ca pe DJ 187 in Repedea a avut loc un accident de circulație soldat cu victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 36 de ani din Borșa, a condus un autoturism dinspre…

- Azi, 11 noiembrie, ora 10.15, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Republicii din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 69 de ani din Baia Mare a…

- Miercuri, 13 octombrie, in jurul orei 15.00, polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe D.J. 187 in Poienile de Sub Munte. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un autoturism la volanul caruia se afla…

- Azi-noapte, la ora 23.27, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca in zona numita Pleșa din Borșa a avut loc un eveniment in care a fost implicat un autoturism de teren. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca pe un drum agricol neamenajat, la o distanța…

- Ieri dupa-amiaza, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a mai multor persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 48 de ani din Republica Moldova, aflat la volanul unui autoturism pe strada Randunelelor…

- Luni, 23 august, la ora 12.40 polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca pe D.N. 18, in Moisei, a avut loc un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a mai multor persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 47 de ani din Moisei,…

- Joi dupa-masa, la ora 17.25, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Victoriei din Borsa. La fața locului, polițiștii au identificat un tanar de 26 de ani din Borșa, care ar fi condus un autoturism pe D.N. 18 strada Victoriei, avand directia de deplasare dinspre Borsa inspre…