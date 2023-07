Stiri pe aceeasi tema

- Femeie din Alba, moarta dupa ce a cazut de la etajul 3: Avea 73 de ani și locuia singuraO femeie de 73 de ani a murit duminica dupa ce a cazut de la etajul 3 al unui bloc din municipiul Alba Iulia, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres. CITESTE SI Ziua Mondiala…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- O femeie a murit, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinte din municipiul Bistrita. Echipajele de salvare trimise la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Politia anunta ca a deschis ancheta cu privire la acest caz, transmite News.ro.

