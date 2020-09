Stiri pe aceeasi tema

- In spatele tentativei de asasinat a lui Donald Trump, caruiai-a fost trimis un plic cu otrava, s-ar afla o femeie. Aceasta a fost arestata,iar polițiștii au gasit asupra ei și o arma. Luni, ea va fi prezentata in fațajudecatorilor, scrie CNN.Presa americana a facut cunoscut sambata ca autoritatile au…

- "Confirm ca a fost facuta o arestare la Peace Bridge, la Buffalo, New York", a declarat pentru AFP Aaron Bowker, un responsabil vamal, referindu-se la podul care uneste Canada de statul New York. "Ancheta este in curs", a adaugat el, scrie Agerpres. Citeste si: Donald Trump a fost tinta unei…

- Un suspect a fost arestat dupa trimiterea unui plic care continea o otrava, ricina, presedintelui american Donald Trump, au anuntat duminica autoritatile, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Confirm ca a fost facuta o arestare la Peace Bridge, la Buffalo, New York", a declarat pentru AFP Aaron…

- Presedintele Donald Trump a fost vizat de o tentativa de asasinat, dupa ce un pachet care continea o otrava mortala i-a fost trimis prin posta. Pachetul cu pricina, care continea ricina – o otrava extrem de periculoasa – a fost interceptat de fortele de ordine, potrivit CNN. Pachetele si corespondenta…

- CHIȘINAU, 20 sept. - Sputnik. Un pachet care continea ricina, o otrava foarte periculoasa, a fost trimis la Casa Alba. Acesta insa a fost interceptat de fortele de ordine. Potrivit CNN, FBI si Serviciul Secret investigheaza incidentul si au doua teste pe substanta din pachet, confirmand ca acesta…

- Presedintele american Donald Trump a fost vizat de o tentativa de omor, dupa ce un pachet care continea o otrava mortala i-a fost trimis prin posta. Un pachet care continea ricina, o otrava foarte periculoasa, a fost trimis la Casa Alba, dar a fost interceptat de fortele de ordine la inceputul acestei…

- Presedintele american Donald Trump a fost vizat de o tentativa de omor, dupa ce un pachet care continea o otrava mortala i-a fost trimis prin posta.Un pachet care continea ricina, o otrava foarte periculoasa, a fost trimis la Casa Alba, dar a fost interceptat de fortele de ordine la începutul…