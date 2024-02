Stiri pe aceeasi tema

- Magistratul Beatrice Maris a fost presedinte al Sectiei a II a Civile, de Contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Constanta, ulterior obtinand avansarea la Curtea Suprema. In prezent, magistratul este la pensie.Magistratul Beatrice Maris, fost presedinte al Sectiei a II a Civile, de Contencios…

- O femeie a decis sa divorțeze de soțul ei la doar 48 de ore dupa nunta pentru ca acesta i-a facut o farsa umilitoare in fața invitaților, conform The Mirror.Inainte de nunta, soțul ei incepuse sa se uite la videoclipuri cu farse. „I-am spus ca daca ar face așa ceva [o farsa], m-aș desparți imediat…

- Un barbat a fost arestat in SUA, marți, 2 ianuarie, dupa ce a patruns in sediul Curtii Supreme a statului Colorado, a deschis focul si a provocat „pagube semnificative”, a anuntat politia din orasul Denver, relateaza Agerpres.Incidentul a inceput in jurul orei locale unu noaptea, cand a avut loc o tamponare…

- Marius Șumudica, 52 de ani, a fost testat pozitiv cu Covid-19, a fost blocat in Romania pentru cateva zile, nu mai poate ajunge vineri, conform programarii inițiale, in Turcia, la Gaziantep. Prima reacție a tehnicianului pentru GSP.ro Marius Șumudica, 52 de ani, are Covid-19 și este blocat la București!…

- Marius Șumudica (52 de ani) a revenit la miez de noapte din Turcia in Romania, iar la sosirea pe Aeroportul Otopeni a rabufnit cu cateva secunde inainte sa vorbeasca cu presa ce il aștepta la sosire Motivul? Unul dintre oamenii care așteptau la terminalul sosiri era imbracat in echipamentul celor de…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au luat o prima decizie in dosarul in care fostul senator Gigi Christian Chiru foto , din Constanta, si Cristian Valentin Smadu solicita, printr o actiune extraordinara, rejudecarea dosarului in care au fost acuzati de ucidere din culpa.Fata…

- Din punct de vedere botanic, roșia este un fruct. In anul 1893, Curtea Suprema a Statelor Unite ale Americii in mod unanim a decis ca la colectarea taxelor vamale roșiile trebuie considerate legume (deși curtea a trecut in revista faptul ca din punct de vedere botanic, roșiile sunt fructe).In anul…

- Un barbat din Coreea de Sud a fost arestat pentru ca a batut o femeie intr-un magazin, dupa ce a crezut ca aceasta este feminista. Imaginile de pe camerele de supraveghere au aratat cum barbatul in varsta de 20 de ani a intrat in magazinul din orașul Jinju, din sud-estul țarii, dupa miezul nopții și…