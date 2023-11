Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 8 ani a descoperit oase vechi de 100.000 de ani care proveneau de la un mamut lanos și un bizon preistoric in timp ce pescuia cu tatal ei in raul Oka din vestul Rusiei, scrie Live Science.

- Arheologii bulgari au descoperit o moneda de argint veche de 700 de ani, care il infațișeaza pe Isus pe o fața și un rege sirb pe cealalta. Moneda a fost gasita in satul Rusokastro. Pe o fața a monedei apare Stefan Uros II Milutin, un rege sirb care și și-a extins mult regatul in decursul vieții, alaturi…

- Arheologii care efectueaza cercetari la Castelul Tsmelew din voievodatul Swietokrzyskie din Polonia au descoperit un joc de masa sculptat in piatra. Se presupune ca acest joc a fost creat in secolul al XVI-lea. Terenul de joc a fost sculptat intr-o placa de podea, din gresie. Lungimea și lațimea placii…

- El a descoperit cu detectorul de metale, lingura de turnat metale, ciocan , coasa , varf de sageata si secera.Luni dimineata a predat la primaria Zalau toate obiectele scoase, care vor ajunge dupa un circuit anevoios si lung la muzeul judetean de istorie Zalau. Cosmin a descoperit in luna iunie 2023…

- Un centru aparent important pentru Imperiul Maya in urma cu un mileniu și jumatate a fost descoperit de curand in jungla din sudul Mexicului. Conform Institutului de Antropologie din aceasta țara, este vorba despre un vechi oraș mayaș, necunoscut pana acum. Etnie indigena din zona Americii Centrale,…

- Descoperire istorica: Unul dintre cele mai vechi canale de apa a fost descoperit intr-un oraș din TurciaArheologii au descoperit in vestul Turciei unul dintre cele mai vechi canale de apa din istoria omenirii, datand din urma cu 8.200 de ani, a anuntat joi agentia de presa Demiroren, citata de Xinhua,…