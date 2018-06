Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD si al Senatului, Liviu Dragnea, a acordat un interviu pentru Agentia de presa Reuters, in care da asigurari ca situatia economica a Romaniei este sub control, fapt pentru care nu ar trebui sa existe motive de ingrijorare in randul factorilor de decizie de la Bruxelles.

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, se va prezenta in fața parlamentarilor europeni pentru a raspunde intrebarilor despre folosirea neadecvata a datelor a peste 87 milioane de utilizatori Facebook de catre firma de consultanța politica Cambridge Analytica, a anunțat miercuri Antonio Tajani,…

- ”Cineva care danseaza” și un renumit critic de teatru, povestea pașilor de dans puși in randurile unei carți. Grația de pe scena alaturi de magia cuvintelor formeaza „Omul Dans”, cartea-album a vieții lui Gigi Caciuleanu, scrisa de Ludmila Patlanjoglu. Astazi, incepand cu ora 18.00, in foaierul Casei…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a avertizat vineri la Bruxelles in legatura cu preocuparile serioase ale SUA privind decizia Ankarei de a cumpara sisteme de aparare antiaeriana rusesti S-400, care nu sunt compatibile cu sistemul de aparare al NATO, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. 'Secretarul…

- Bruxelles, 19 apr /Agerpres/ - Peste jumatate de milion de refugiati au obtinut azil in Uniunea Europeana in 2017, ceea ce inseamna cu 25% mai putin fata de anul precedent, a anuntat joi Oficiul de statistica al blocului comunitar Eurostat. Cei mai multi dintre ei - peste 60% - au primit azil in Germania,…

- O expozitie la Marsilia, prima dupa decesul sau, ii aduce un omagiu lui Johnny Hallyday, si prezinta fotografii, afise de film si partituri ale cantaretului, scrie NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: ALERTA - Piromanul care a incendiat 8 masini in Capitala a fost PRINS / VIDEO Organizata…

- O expoziție inedita despre Primul Razboi Mondial, la o suta de ani de la Marea Unire, poate fi vazuta la Palatul Sutu din București. E vorba despre o paralela intre viziunea artistica ce surprinde realitatea dura a frontului și cea apropiata de mitologie.

- Cele doua parți au anunțat ca au cazut de acord asupra termenilor unei perioade ''scurte'' de tranzitie post-Brexit, in timpul careia cetatenii comunitari veniti in Marea Britanie vor beneficia de drepturile similare celor veniti inaintea Brexitului, fiind convenit de asemenea un principiu de abordare…