Stiri pe aceeasi tema

- A trecut o jumatate de secol de la amplele proteste din mai 1968, care au debutat cu miscarile studentesti de la Paris si au cuprins apoi aproape intreaga Franta. Dupa ce Festivalul Filmului Francez din Romania s-a desfasurat sub semnul acelor evenimente care au marcat puternic istoria Frantei, in 23…

- Institutul Francez a organizat a doua editie la București a "Zilelor polarului", cum i se spune in Franta romanului polițist. A invitat un autor in voga, multipremiat in Hexagon, Antonin Varenne. In romaneste i s-a publicat acum prima carte, "Calea razbunarii".

- In perioada 21-24 mai 2018, Institutul Francez din București va fi gazda a proiecțiilor celor mai apreciate pelicule din cadrul Festival International du Film d’Histoire de Pessac 2017. Este al doilea an consecutiv cand acest festival din Franța este prezentat la București, evenimentul fiind rezultatul…

- Peste 100 de rachete au fost trase de coaliția occidentala (SUA, Marea Britanie și Franța) asupra unor obiective ale regimului sirian. Loviturile occidentale din zorii zilei de sambata au vizat baze militare si centre de cercetare stiintifica din Damasc si imprejurimile capitalei siriene.Asociatia…

- Vernisajul va avea loc luni, 16 aprilie de la ora 19.00, la Musetti d’Oro Espresso Club, urmand ca, ulterior, intreaga expoziție sa poata fi vizitata in spațiul expozițional de la Centrul Multifuncțional Bastion in perioada 16-30 aprilie. Ediția Cafekultour 2018 vine cu alte șapte…

- Cu ocazia Olimpiadei nationale de limba franceza, organizata la Buzau, serviciul Campus France Romania a sustinut pe data de 3 aprilie, doua prezentari destinate elevilor de liceu si de scoala generala. Elevii si profesorii participanti au descoperit sistemul de educatie francez, procedurile de inscriere…

Trio Emy Dragoi va sustine un concert de jazz manouche joi, in sala de teatru a Institutului Francez, in cadrul unui eveniment organizat de Institutul Cultural Roman de la Madrid, in colaborare cu Institutul Francez din capitala Spaniei.