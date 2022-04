Cum a incercat un ucrainean sa fuga din tara imbracat in haine de femeie

Un tanar in varsta de 26 de ani din Ucraina a fost prins la granita cand incerca sa ajunga in Republica Moldova, imbracat in haine de femeie.Granicerii au anuntat ca tanarul incerca sa iasa din tara prin regiunea Odessa. El se afla intr un taxi cand a fost… [citeste mai departe]