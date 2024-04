Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște are parte la sfarșitul acestei saptamani de unul dintre cele mai tari meciuri din play-out. Sambata, 6 martie, de la ora 11.00, pe arena „Eugen Popescu” din Targoviște, roș-albaștrii vor infrunta pe Concordia Chiajna, una dintre echipele redutabile care evolueaza in aceasta faza a…

- Fotbalul internațional revine in prim-plan la Targoviște! Astazi, de la ora 18.00, pe stadionul ,,Eugen Popescu”, naționala U20 a Romaniei joaca cu Italia U20, intr-un meci ce va conta pentru actuala ediție a Elite League U20. Micii “tricolori” au efectuat joi seara antrenamentul oficial pe stadionul…

- CSO Voluntari a fost invinsa in deplasare de echipa estoniana Tartu Ulikool Maks and Moorits, cu scorul de 83-76 (19-18, 22-21, 23-18, 19-19), marti seara, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Nord-Europene de baschet masculin, potrivit Agerpres. Meciul a fost in general echilibrat, balticii…

- Chindia Targoviste este decisa sa obțina o noua victorie in campionat pentru a ramane in lupta pentru play-off-ul Ligii a 2-a. In penultima etapa a sezonului regulat, dambovițenii țintesc cucerirea celor trei puncte in partida cu CSM Alexandria. Disputa dintre cele doua formații este gazduita de stadionul…

- Chindia Targoviște ataca toate punctele in disputa cu CSM Alexandria, ce va conta pentru etapa a 18-a a al Ligii a 2-a. Victoria va fi obiectivul primordial al dambovițenilor in disputa cu teleormanenii, programata, sambata, de la ora 11.00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Targoviște. Neindeplinirea…

- Chindia Targoviste are parte, sambata, de ora deplasare tare din acest an. De la ora 11.00, intr-un joc ce va conta pentru etapa a 17-a, dambovițenii vor infrunta pe Unirea Dej, ocupanta locului 17. Meciul va fi unul extrem de important pentru ambele formații, dar pentru targovișteni este cruciala cucerirea…

- Croatul Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a comentat victoria elevilor sai, 1-0 cu Hermannstadt. Tehnicianul spune ca se bucura pentru cele trei puncte obținute, și declara ca echipa lui a facut un joc bun pe faza defensiva, acolo fiind și cheia victoriei. Concluziile lui Zeljko Kopic dupa Dinamo…

- Chindia Targoviște a incheiat la egalitate, 2-2, meciul amical cu Concordia Chiajna, disputat pe arena „Eugen Popescu”. Acesta a fost unul dintre ultimele teste de verificare susținute de elevii lui Diego Longo in aceasta iarna. Targoviștenii au inceput partida in forța și au deschis scorul prin Plamada…