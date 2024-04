Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul Constanta se afla in fata unui meci extrem de important din play-off-ul Superligii la fotbal. Formatia de pe litoral va juca vineri seara, cu incepere de la ora 20:30, in deplasare, cu Sepsi Sfintu Gheorghe. Constantenii vin dupa o infrangere dureroasa, pe teren propriu, cu FCSB, meci in care…

- Aproape 35.000 de bilete au fost vandute la meciul Columbia-Romania, a anunțat marți dupa-amiaza Federația Romana de Fotbal. Conform FRF, numarul romanilor care și-au achiziționat tichete a depașit pragul de 15.000.Partida se va juca la Madrid, marți, de la ora 21.30, și va fi transmisa in…

- Dupa ce saptamana trecuta a obținut prima victorie din sezonul de primavara, 3-1 cu Unirea Dej, Chindia se pregatește pentru un nou meci in campionat. Sambata, 9 martie, de la ora 11.00, pe teren propriu, formația dambovițeana va infrunta pe CSM Alexandria, in penultimul meci din sezonul regular al…

- De astazi, puteți achiziționa bilete de la casele de bilete ale stadionului "Eugen Popescu", pentru meciul Chindia Targoviste vs Metaloglobus Bucuresti The post De astazi, puteți achiziționa bilete de la casele de bilete ale stadionului „Eugen Popescu”, pentru meciul Chindia Targoviste vs Metaloglobus…

- Hai la meci !Reduceri la biletele pentru meciul Chindia Targoviște - Metaloglobus București,etapa 16, 24 februarie, ora 11:30, stadion "Eugen Popescu" Targoviște The post Hai la meci !Reduceri la biletele pentru meciul Chindia Targoviște – Metaloglobus București first appeared on Partener TV .

- Chindia Targoviște a incheiat la egalitate, 2-2, meciul amical cu Concordia Chiajna, disputat pe arena „Eugen Popescu”. Acesta a fost unul dintre ultimele teste de verificare susținute de elevii lui Diego Longo in aceasta iarna. Targoviștenii au inceput partida in forța și au deschis scorul prin Plamada…

- Meci amical: Chindia Targoviște – Concordia Chiajna, sambata, 10 februarie, ora 12:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Targoviște . Sunteți așteptați la meci!Intrarea este libera (Tribuna 2) Accesul in stadion se va face de la ora 11.30. Va anunțam și o noua achiziție facuta de Chindia Targoviște…

- Dinamo a anunțat ca a deschis și inelul 2 al Arenei Naționale pentru meciul cu Rapid de diseara. „Cainii” au trecut de 10.000 de bilete vandute și au mai pus la dispoziția suporterilor tichete la tribuna 2 și peluza Nord, la prețuri de 35, respectiv 25 de lei, cu prețuri reduse pentru elevi, studenți…