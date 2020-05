O eroare intenționată a Facebook Facebook și-a cerut scuze pentru eliminarea masiva a fotografiei cu stindardul Armatei Roșii arborat pe Reichstag, invocand o eroare in mecanismul „instrumentelor de detectare automata”. Este mare ispita de a explica cele intamplate ca fiind facute cu rea intenție. Aceasta ipoteza pare cu atat mai convingatoare, cu cat in Occident apar noi tentative de a rescrie istoria, eliminand din ea și din memoria oamenilor rolul țarii noastre in victoria asupra nazismului.Пресс-служба МИД РФZaharova, revoltata de declarația Casei Albe privind victoria SUA impotriva nazismului Se pare insa… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

