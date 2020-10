Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor anunța caștigatorii apelului de proiecte „Animații, Puzzle, Investigații… Vino și te joaca cu colecțiile la muzeu!” dedicat tinerilor creatori digitali din școlile și liceele din țara. Lansat in premiera in acest an de catre Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania, sub marca Noaptea…

- Manifestarea atrage anual peste un milion de vizitatori, atat in muzee cat si in spatii alternative. In acest an, Reteaua Nationala a Muzeelor lanseaza o provocare celor mai tineri amatori de cultura si activeaza in premiera apelul de proiecte digitale pentru elevi intitulat „Animatii, puzzle,…

- PSD merge pana la capat, pensiile trebuie majorate cu 40%, declara la RFI senatorul Daniel Zamfir. Comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului au decis ca pensiile trebuie majorate cu acest procent, nu cu 14%, cum propune Guvernul PNL. Urmeaza votul in plen, saptamana viitoare. Daniel Zamfir…

- Expert Forum, o organizație non guvernamentala, a lansat prima platforma online care conține toți candidații la alegerile locale din 2020, conform datelor publicate de catre Biroul Electoral Central. Platforma permite cautarea de candidați la alegerile locale 2020 dupa nume, circumscripții, partide…

- Premierul nu exclude varianta creșterii numarului de cazuri noi de coronavirus dupa inceperea școlii The post 6,3% dintre cei care au avut coronavirus in Romania sunt elevi appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 6,3% dintre cei care au avut coronavirus in Romania sunt elevi Credit…

- "Noaptea Muzeelor" urmeaza sa aiba loc in data de 14 noiembrie, dupa ce mai multe institutii au raspuns propunerii de a organiza acest eveniment cu respectarea masurilor anti COVID-19, a anuntat Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania.

- Academia Romana a lansat azi monografia „Pandemia COVID-19 in Romania. Aspecte clinice si epidemiologice”. Lucrarea prezinta o sinteza a cunostintelor stiintifice la zi, acumulate pe plan international dar și din experienta clinica si cercetarea fundamentala a unor specialisti reputați din Romania.…

- Academia Romana a lansat astazi monografie a „Pandemia COVID-19 in Romania. Aspecte clinice și epidemiologice". Lucrarea prezinta o sinteza a cunoștințelor științifice la zi acumulate pe plan internațional, la care se adauga experiența clinica și cercetarea fundamentala a unora dintre cei mai reputați…