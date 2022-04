Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Crucii Roșii care incercau sa ajunga in orașul asediat Mariupol au fost reținuți intr-un localitate situata in apropiere, anunța Sky News. Autobuzele destinate salvarii civililor din Mariupol nu au putut ajunge luni in orașul asediat din sudul Ucrainei. Comitetul Internațional al Crucii Roșii…

- O echipa a Comitetului International al Crucii Rosii (CICR) nu a reusit "din cauza conditiilor de securitate" sa ajunga luni in orasul Mariupol din sudul Ucrainei, asediat de fortele ruse, pentru a evacua civili, a comunicat printr-un e-mail John Straziuso, purtator de cuvant al CICR, citat de Reuters,…

- Un numar de 2.694 de oameni au fost evacuati prin coridoarele umanitare, duminica, a anuntat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, informeaza News.ro . Ea a precizat ca 469 de oameni din Mariupol au plecat cu propriile vehicule prin coridoarele umanitare de la Mariupol si Berdiansk catre Zaporojie.…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, miercuri seara, o incetare locala a focului, cu incepere de joi de la orele 10.00 (07.00 GMT) in portul ucrainean asediat Mariupol, pentru a evacua civilii, potrivit AFP. Masura ar permite deschiderea unui coridor umanitar spre orasul ucrainean Zaporojie cu escala…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat incetarea focului in orașul-port Mariupol, asediat din Ucraina, incepind de joi dimineața, pentru a permite evacuarea civililor, scrie BBC. „Pentru ca aceasta operațiune umanitara sa reușeasca, ne propunem sa o desfașuram cu participarea directa a Inaltului Comisar…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat un armistițiu in Mariupol, joi, 31 martie, pentru evacuarea civililor, „cu participarea directa a reprezentanților Inaltului Comisariat al ONU pentru refugiați și ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii”. Ministerul rus al Apararii a anunțat miercuri seara un…

- O cladire a Comitetului International al Crucii Rosii (CICR) a fost tinta bombardamentelor rusesti la Mariupol, port strategic asediat din sud-estul Ucrainei, a declarat miercuri un oficial ucrainean, citat de France Presse, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O ruta de evacuare din Mariupol era „minata”, a afirmat Crucea Rosie internationala luni, dupa esuarea unor tentative pentru evacuarea de civili din acest port asediat din sud-estul Ucrainei, Kievul si Moscova acuzandu-se reciproc de incalcarea conditiilor de evacuare, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…