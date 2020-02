O drona necunoscuta s-a apropiat de avionul care il ducea pe ministrul rus al apararii Serghei Soigu in Serbia in timp ce aparatul se afla in spatiul aerian al Kosovo, au declarat marti seara surse militaro-diplomatice sarbe semioficiosului rusesc Izvestia, care explica astfel de ce ministrul Soigu a fost escortat de trei avioane MiG-29 sarbe la intrarea in spatiul aerian al Serbiei. Drona s-a apropiat de aparatul de zbor rusesc, reducand distanta la 150 km, conform ziarului citat. Imediat au fost ridicate de la sol cateva avioane MiG-29 ale fortelor aeriene sarbe pentru a face drona sa se retraga…