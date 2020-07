O doamna fitoasa O doamna, foarte, foarte fitoasa, care locuia intr-un cartier de lux, merge cu un Porsche Cayenne la medicul sau. Intra in biroul medicului si striga: – Doctore, e groaznic, am fost intepata de o viespe.– Haideti doamna, calm, spune medicul, probabil nu e mare lucru…– Dar, doctore, tu nu-ti dai seama, este extrem de … cum sa spun … este ingrozitor de jenant, stii…– Daca mi-ati spune intai unde ati fost muscata…?– Aaaa, asta nu! In niciun caz!– Dar sunt doctor, puteti sa-mi spuneti!– Nu, pentru ca tratati toate prietenele mele si daca ar afla viata mea sociala ar fi distrusa…– Dar eu respect secretul… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

