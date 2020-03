Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat PAS este in carantina, dupa ce, recent, s-a intors din Italia.Este vorba despre Galina Sajin care a ajuns in parlament in locul Maiei Sandu.Deputatul a venit din Italia in data de 26 februarie, unde a stat 5 zile, mai exact la Bologna, pentru niste investigatii medicale.

- Fetita a locuit pana pe 23 februarie, impreuna cu familia, din regiunea Veneto, Italia, si a fost adusa la spital dupa ce i-au aparut dureri in gat si secretii nazale. In zona amintita nu au fost inregistrate, insa, cazuri de infectare cu coronavirus.

- Deputata PNL Mara Calista a fost impreuna cu soțul ei la carnavalul din Veneția. Intorsa in țara de urgența, cei doi au decis sa stea in izolare pentru 14 zile pentru a se asigura ca nu au simptomele coronavirus."Am ales s saintram in aceasta izolare la domiciliu pret de cel putin 14 zile, voluntar,…

- Noua persoane din judetul Vrancea, care s-au intors recent din Italia, din zone in care s-au inregistrat cazuri de imbolnaviri cu coronavirus, au fost puse in carantina, preventiv, la domiciliu, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘Niciuna din cele noua persoane care…

- Jurnalistul romA¢n Dan Bucura, A®ntors zilele trecute din Italia, a criticat mAƒsurile de verificare luate de cAƒtre autoritatile romA¢ne pe aeroportul Otopeni cu privire la pericolul de rAƒspA¢ndire a coronavirusului, avA¢nd A®n vedere cAƒ acesta venea din cea...

- Un autocar care efectua o cursa pe ruta Italia – Chișinau s-a rasturnat pe acostament dupa ce a avut probleme tehnice. Accidentul a avut loc în aceasta dupa-amiaza, în jurul orei 16:30, în apropiere de localitatea Boltun, din raionul Nisporeni. Oamenii…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) sustine ca s-au depus eforturi pentru a solutiona amiabil conflictul dintre Organizatia Teritoriala Hâncesti si cea oraseneasca, însa Grigore Cobzac si Marcel Petrusan nu au vrut sa tina cont de încalcarile statutate si din acest motiv au…

- Recent, la solicitarea și insistența procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a fost condamnata la 8 ani închisoare o femeie pentru trafic de ființe umane a doi soți din Republica Moldova. Femeia are vârsta…