Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii arheologi au anuntat ca au descoperit ceea ce pare a fi cea mai veche dovada ca omul a utilizat calul pentru calarie, dovezile gasite datand de aproximativ 5.000 de ani, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Istoria Comunismului in Romania devine disciplina obligatorie pentru liceu, potrivit proiectului Legii invatamantului, sustine liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, cel care a facut aceasta propunere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Este risc mare de avalansa in mai multe masive montane din Romania unde sunt anuntate ninsori insemnate cantitativ. Meteorologii au emis o avertizare in acest sens valabila pana luni seara, la ora 20:00, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Premierul Nicolae Ciuca incepe astazi o vizita de lucru de doua zile in Egipt. In prima zi sunt programate convorbiri cu omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, precum și o intalnire cu reprezentanți ai comunitații romanești din Egipt și cu cetațeni egipteni care au studiat in Romania, informeaza…

- Fostul președinte Igor Dodon anunța ca nu mai pleaca in Romania pentru tratamentul de reabilitare post-covid al fiului cel mic. Asta dupa ce ieri Procuratura Anticorupție a dezvaluit ca medicul care a semnat extrasul medical a facut-o la rugamintea unei colege care se afla in relații apropiate cu…

- Pierderile suferite de Romania prin faptul ca nu este admisa in Spațiul Schengen depașesc 25 de miliarde de euro - a spus ministrul afacerilor interne, Lucian Bode. El a declarat: "De 11 ani asiguram frontiera externa Schengen, investim in resurse umane, in capabilitați, in tehnologii moderne, anunța…

- Datorita adoptarii planului sau teritorial pentru o tranziție justa, Romania va primi 2,14 miliarde de euro din Fondul pentru o Tranziție Justa, pentru a sprijini o tranziție climatica justa catre o economie mai atractiva și mai verde, a anunțat Comisia Europeana, relateaza Rador. Fii la curent…

- Embargoul asupra importurilor pe mare de țiței rusesc, intrat de ieri in vigoare, nu va afecta Romania, in condițiile in care companiile petroliere din țara noastra au gasit resurse alternative și nu mai aduc petrol din Rusia, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…